РИА Новости: Итальянцы разделились на два лагеря из-за Зеленского

Общественные деятели Италии выступили против видеообращения лидера Украины в финале конкурса. Они собрали подписи своих сторонников и заявили, что праздник не место для «пропаганды войны и оружия НАТО». Кроме того, активисты планируют провести манифестацию противников выступления Зеленского.