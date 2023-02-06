РИА Новости: Итальянцы разделились на два лагеря из-за Зеленского

Подготовка к традиционному песенному фестивалю в итальянском Сан-Ремо оказалась испорчена из-за речи украинского президента Владимира Зеленского, сообщил обозреватель Владимир Корнилов.
Приглашение на фестиваль Зеленский получил благодаря связям итальянского телеведущего Бруно Веспы, которому украинский президент давал интервью в Киеве.
«Дорогой президент, мы ждем вас в финальную ночь в Сан-Ремо», — цитирует РИА Новости художественного руководителя фестиваля.
Общественные деятели Италии выступили против видеообращения лидера Украины в финале конкурса. Они собрали подписи своих сторонников и заявили, что праздник не место для «пропаганды войны и оружия НАТО». Кроме того, активисты планируют провести манифестацию противников выступления Зеленского.