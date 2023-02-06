В Москве у посольства Турции появился стихийный мемориал в память о погибших при землетрясении

На юго-востоке Турции рано утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Оно стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Затем последовало еще несколько мощных подземных толчков. В результате ЧП в республике погибло более 900 человек, еще около 5 тыс. получили травмы различной степени тяжести.