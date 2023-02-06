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В Москве у посольства Турции появился стихийный мемориал в память о погибших при землетрясении

Общество
В Москве у посольства Турции появился стихийный мемориал в память о погибших при землетрясении

Стихийный мемориал появился у здания посольства Турции в Москве в память о жертвах землетрясения.

Люди несут к посольству цветы, лампадки и записки с соболезнованиями. Соответствующие кадры появились в социльных сетях.

На юго-востоке Турции рано утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Оно стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Затем последовало еще несколько мощных подземных толчков. В результате ЧП в республике погибло более 900 человек, еще около 5 тыс. получили травмы различной степени тяжести.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"