Вратарь клуба «Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан погиб во время землетрясения в Турции

Футболист клуба «Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан погиб в результате масштабного землетрясения в Турции. Предположительное местонахождение спортсмена указала его супруга.
Жене вратаря клуба «Малатьяспор» удалось спастись. О смерти Тюркаслана сообщил Telegram-канал Zvezdanews.
В настоящее время известно о 912 жертвах стихийного бедствия. Тяжелые травмы получили не менее 5385 человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности страны оказать помощь Турции после землетрясений. Глава государства выразил соболезнования, а также пожелал скорейшего выздоровления всем постаревшим гражданам.