«Будет стимулировать всех». Водолацкий отметил важность закрытия границ для депутатов на время СВО

Российским чиновникам и депутатам необходимо сконцентрироваться на выполнении задач спецоперации и максимальной помощи ВС РФ, а уже потом задумываться об отдыхе. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, член Совета при Президенте РФ по делам казачества Виктор Водолацкий в беседе с «Политикой Сегодня».