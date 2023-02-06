С Новым Годом!

«Будет стимулировать всех». Водолацкий отметил важность закрытия границ для депутатов на время СВО

Общество
«Будет стимулировать всех». Водолацкий отметил важность закрытия границ для депутатов на время СВО

Российским чиновникам и депутатам необходимо сконцентрироваться на выполнении задач спецоперации и максимальной помощи ВС РФ, а уже потом задумываться об отдыхе. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, член Совета при Президенте РФ по делам казачества Виктор Водолацкий в беседе с «Политикой Сегодня».

По его мнению, идея российского бизнесмена Евгения Пригожина о введении запрета на отдых за границей для депутатов Госдумы на время проведения спецоперации является своевременной и необходимой.

«Это [запрет на отдых за границей — прим. ред.] будет стимулировать всех чиновников. <…> Необходимо максимально сконцентрироваться, помочь сегодня нашей армии, добровольческим подразделениям. Завершить эту специальную военную операцию, победить нацизм, а дальше пускай отдыхают, где хотят», — сказал Водолацкий.

Народный избранник также добавил, что принятие подобного законопроекта послужит дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма в России. В стране большое количество мест, обратил внимание Водолацкий, которые «на порядок выше и лучше», чем любые заграничные курорты.

«Будет стимулировать всех». Водолацкий отметил важность закрытия границ для депутатов на время СВО
«Только необходимо эти места немного обустроить, создать благоприятные условия. Например, на том же Байкале построить комфортабельные гостиницы, дороги, социальную инфраструктуру. Ведь каждый турист — это пять рабочих мест на данной территории. Это давно уже просчитано», — напомнил он.

Ранее заместитель секретаря ЦК КПРФ и депутат ГД Юрий Афонин заявил, что намерен подробнее ознакомиться с инициативой Евгения Пригожина.

#россия #спецоперация #госдума #отпуск #курорт

Трансляция медиагруппы "Патриот"