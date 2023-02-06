«Будет стимулировать всех». Водолацкий отметил важность закрытия границ для депутатов на время СВО

Российским чиновникам и депутатам необходимо сконцентрироваться на выполнении задач спецоперации и максимальной помощи ВС РФ, а уже потом задумываться об отдыхе. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, член Совета при Президенте РФ по делам казачества Виктор Водолацкий в беседе с «Политикой Сегодня».
По его мнению, идея российского бизнесмена Евгения Пригожина о введении запрета на отдых за границей для депутатов Госдумы на время проведения спецоперации является своевременной и необходимой.
«Это [запрет на отдых за границей — прим. ред.] будет стимулировать всех чиновников. <…> Необходимо максимально сконцентрироваться, помочь сегодня нашей армии, добровольческим подразделениям. Завершить эту специальную военную операцию, победить нацизм, а дальше пускай отдыхают, где хотят», — сказал Водолацкий.
Народный избранник также добавил, что принятие подобного законопроекта послужит дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма в России. В стране большое количество мест, обратил внимание Водолацкий, которые «на порядок выше и лучше», чем любые заграничные курорты.
«Только необходимо эти места немного обустроить, создать благоприятные условия. Например, на том же Байкале построить комфортабельные гостиницы, дороги, социальную инфраструктуру. Ведь каждый турист — это пять рабочих мест на данной территории. Это давно уже просчитано», — напомнил он.
Ранее заместитель секретаря ЦК КПРФ и депутат ГД Юрий Афонин заявил, что намерен подробнее ознакомиться с инициативой Евгения Пригожина.