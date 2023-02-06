Усс отклеивается. Глава Красноярского края на грани отставки из-за скандалов с сыном и недостроенным метро

Отставка губернатора Красноярского края Александра Усса все более вероятна – вокруг «старожила» сибирской политики произошло слишком много скандалов.
Усс, занимающий губернаторский пост с 2017 года, может уйти «на покой» весной и не пойти на выборы 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Причиной называют так и не построенное в Красноярске метро и связанное с этим уголовное дело, заведенное на ответственных за «подземку» чиновников. Но это может быть лишь формальным поводом.
Готов на все ради сына
Не исключено, что на самом деле федеральные власти хотят сместить Усса, опасаясь сотрудничества главы стратегически важного региона с иностранными спецслужбами ради спасения сына. Впрочем, это лишь одна из неподтвержденных версий.
После начала СВО Артем Усс был задержан в Италии по обвинению в «отмывании денежных средств, обходе санкций, закупке техники двойного назначения и незаконном получении военных технологий». Его экстрадиции требуют США – там сыну чиновника грозит до 30 лет лишения свободы. Экстрадиции Усса-младшего после этого запросили и российские органы: в РФ на него завели дело по аналогичной статье (возможно, это сделано с целью вызволить его из ЕС).
«Спасают парня. Значит, Артем Усс действительно имеет заслуги перед страной периода СВО», – отмечает экономист и специалист по госуправлению Никита Кричевский в Telegram.
Куда итальянская сторона отправит сына главы стратегически важного российского региона – большой вопрос, вероятно, решаемый и путем «закулисных» переговоров.
«Я скептически настроен, и, так как дело [возбужденное в США] политически ангажировано, то, скорее его, могут выдать американцам», – заявил адвокат Владимир Жеребенков в комментарии «РИА Новости».
Но ни спецслужбам РФ, ни Администрации президента не нужен действующий губернатор, который из-за желания спасти наследника, минимизировать возможное наказание или «выторговать» комфортные условия содержания для него пойдет на сотрудничество с ЦРУ, предполагает адвокат Кирилл Качур.
Уголовный процесс над Уссом-младшим в недружественных странах, фактически напрямую участвующих в военном конфликте с Россией, для губернатора фатален. В Красноярском крае присутствует множество стратегически важных для страны производств: «Норникель», «Русал», угле- и нефтедобывающие компании, ведется разработка проектов по Арктике. У краевого руководителя появилась «ахиллесова пята» – иностранные спецслужбы могут беспрепятственно давить на него, держа «в заложниках» сына.
Отдельный вопрос – почему Усс-младший продолжал оставаться на территории Евросоюза после начала спецоперации.
Нет метро – нет рейтинга
Решение об отставке Усса будет приниматься на основе рейтингов – они у губернатора низкие, утверждают источники «Ведомостей», близкие к АП.
Серьезно разочаровала красноярцев история с так и не построенным метро, за которое ручался сам президент. Проект «подземки» был на контроле у Усса, но что-то пошло не так: летом председатель совета директоров АО «Красноярск ТИЗИС» Олег Митволь, отвечавший за строительство метро, был задержан при попытке улететь из России в Дубай.
Митволя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и хищении 900 миллионов рублей (такая сумма была выделена на метро из федерального бюджета). Бизнесмен заключил со следствием досудебную сделку, признал вину и намерен изобличить других причастных к преступлениям.
В частности, РИА «Новости» на прошлой неделе сообщило о том, что еще в октябре 2022 года фигурантом уголовного дела стал председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. Якобы с того времени он находится под подпиской о невыезде. Правда, в пресс-службе красноярского кабмина эту информацию не подтвердили.
Ранее по тому же делу были арестованы министр транспорта Константин Димитров и бывший глава краевого транспортного управления Константин Мандаров. Оба готовили документы о выполнении работ по строительству метро компанией Митволя, которых по факту не было.
Губернатор Усс обещал Владимиру Путину, что метро будет построено к 2020 году. «Дедлайн» просрочен на три года – очевидный провал крупнейшего инфраструктурного объекта и уголовное дело, связанное с колоссальными хищениями на «подземке», подводит карьеру Усса к логическому завершению.
Если не он, то кто
На место Усса могут назначить министра природных ресурсов РФ Александра Козлова, указывает политолог Андрей Шалимов. Правда, по словам замгубернатора Сергея Пономаренко, слухи о скорой отставке действующего главы региона не соответствуют действительности.
Шалимов намекает, что Козлов – человек «Роснефти», которая развернула в Красноярском крае свои проекты.
«Сейчас [Роснефть] запускает мегапроект ВостокОйл с освоением запасов, суммарно сравнимых со всеми добытыми за десятилетия в ХМАО и ЯНАО», – подчеркивает Шалимов в Telegram.
Усс действительно в шаге от отставки, подтверждает политтехнолог Марат Баширов. Но внутриэлитная борьба за власть в одном из самых ресурсных регионов страны еще идет. Поэтому назначение Козлова под большим вопросом, а следующим губернатором вполне может стать тот, кто предложит стране эффективное управление на фоне СВО и смены экономической парадигмы.
«Требуется «предложение будущего» и полезное участие в нем и кандидата и его группы поддержки», – подчеркивает Баширов в Telegram.
Связана ли будущая отставка Усса с провальным проектом, хищениями бюджетных средств подчиненными или с уязвимостью на фоне ареста сына – неизвестно. Но информационная «атака», готовящая красноярцев к уходу губернатора, намекает, что сценарий будет реализован.
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