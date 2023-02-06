Усс отклеивается. Глава Красноярского края на грани отставки из-за скандалов с сыном и недостроенным метро

После начала СВО Артем Усс был задержан в Италии по обвинению в «отмывании денежных средств, обходе санкций, закупке техники двойного назначения и незаконном получении военных технологий». Его экстрадиции требуют США – там сыну чиновника грозит до 30 лет лишения свободы. Экстрадиции Усса-младшего после этого запросили и российские органы: в РФ на него завели дело по аналогичной статье (возможно, это сделано с целью вызволить его из ЕС).