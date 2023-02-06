«Рекомендую». Депутат Бурматов пригласил коллег из Госдумы на отдых в Челябинск

Напомним, несколько дней назад российский предприниматель Евгений Пригожин выступил с инициативой законодательно запретить чиновникам и депутатам Государственной думы РФ отдыхать за пределами России во время проведения специальной военной операции на Украине. По его мнению, в сложившейся ситуации такое поведение аморально и недопустимо.