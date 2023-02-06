«Рекомендую». Депутат Бурматов пригласил коллег из Госдумы на отдых в Челябинск

Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил коллегам-парламентариям вместо заграничных курортов отдыхать в Челябинской области. Такое заявление он сделал в беседе с «Политикой Сегодня».
По словам Бурматова, в нынешней ситуации, когда западные страны ввели персональные санкции против российских депутатов, а на Украине продолжается спецоперация, народным избранникам и чиновникам необходимо отказаться от посещения зарубежных точек отдыха.
«Я не отдыхаю там [за рубежом — прим. ред.] уже много лет, отдыхаю у себя в Челябинской области. Всем рекомендую настоятельно», — заявил собеседник «ПС».
Напомним, несколько дней назад российский предприниматель Евгений Пригожин выступил с инициативой законодательно запретить чиновникам и депутатам Государственной думы РФ отдыхать за пределами России во время проведения специальной военной операции на Украине. По его мнению, в сложившейся ситуации такое поведение аморально и недопустимо.
«Все это деморализует и раскалывает российское общество, ведь чиновники, как служители народа, должны быть примером для граждан и нести ответственность за свои поступки перед обществом», — заявил бизнесмен.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что российские депутаты и чиновники всех уровней во время спецоперации должны работать в формате «все для фронта, все для победы» и посещать новые российские регионы.
Его поддержал первый заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия - За правду»). Парламентарий отметил, что чиновники не должны «как сыр в масле кататься, когда наши ребята сражаются на Родину».