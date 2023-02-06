Запад способствовал срыву минских договоренностей ради активного вооружения Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что все действия оппонента были направлены против Москвы и ее народа. США и их союзники хотели уничтожить права русскоязычного населения украинского государства, пояснил дипломат.
«Мы привели конкретные примеры, которые подтверждают, что целью срыва Минских договоренностей — а о том, что срыв был задачей и Украины, и Запада, признались публично все, кто их подписывал, кроме президента (России Владимира. — Прим. ред.) Путина ... было создание условий для вооружения Украины», — резюмировал Лавров.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что глава государства Владимир Путин рассчитывает на встречу с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани.