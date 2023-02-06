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Лавров уличил Запад в срыве Минских соглашений ради милитаризации Украины

Политика
Лавров уличил Запад в срыве Минских соглашений ради милитаризации Украины

Запад способствовал срыву минских договоренностей ради активного вооружения Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что все действия оппонента были направлены против Москвы и ее народа. США и их союзники хотели уничтожить права русскоязычного населения украинского государства, пояснил дипломат.

«Мы привели конкретные примеры, которые подтверждают, что целью срыва Минских договоренностей — а о том, что срыв был задачей и Украины, и Запада, признались публично все, кто их подписывал, кроме президента (России Владимира. — Прим. ред.) Путина ... было создание условий для вооружения Украины», — резюмировал Лавров.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что глава государства Владимир Путин рассчитывает на встречу с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"