Политолог Кедми зарубил на корню надежды Украины на ядерный статус

Украина может не надеяться, что когда-нибудь станет обладательницей ядерного оружия. Такой вывод сделал политолог Яков Кедми в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».
В беседе с изданием iReactor эксперт отметил, что Соединенные Штаты никогда не передадут украинской стороне ядерное оружие.
«Ядерное оружие обычно каждая страна делает для обеспечения своего высшего интереса в безопасности. Кого интересует безопасность Украины? Никто им не даст, и никто им не позволит», — объяснил Кедми.
Ранее телеканал «360» сообщил, что украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил о планах Киева поднять вопрос ядерного статуса страны.