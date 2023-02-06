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Дочь Николая Дроздова заявила, что телеведущий пошел на поправку

Общество
Дочь Николая Дроздова заявила, что телеведущий пошел на поправку

Дочь телеведущего, профессора географического факультета МГУ Николая Дроздова Елена заявила, что отец пошел на поправку. Она поделилась подробностями состояния зоолога.

Дроздов попал в больницу после неудачного падения на улице. Инцидент привел к травме ребер. Дочь отметила, что особенность расположения костей влияет на процесс восстановления, сообщает «360».

«Предстоит реабилитация, нужно делать ЛФК. Боли сохраняются, потому что ребра — это ребра, один из самых тяжелых переломов, его не загипсуешь, подвижно все это. Пока, конечно, не прямо все прекрасно, но пошел на поправку», — заявила она.

Женщина добавила, что врачи обследовали телеведущего с помощью УЗИ плевральной полости. По результатам осмотра, Дроздову сказали продолжать прием препаратов, так как уровень натрия в крови все еще ниже нормы.

#дроздов #травма #госпитализация

Трансляция медиагруппы "Патриот"