Живущие в Турции россияне рассказали, как землетрясение ощущалось в разных частях страны

Разрушительное землетрясение произошло в Турции утром понедельника, 6 февраля. Живущие в республике россияне рассказали, как оно ощущалось в разных частях страны.
Проживающая в городе Мерсин россиянка Гузель Зиатдинова проснулась, когда почувствовала сильные толчки. Она услышала стук, доносящийся от двери, а мебель начала кататься по полу.
«Ты не понимаешь в этот момент, что это реально угроза жизни. Ты ничего сделать не можешь», — рассказала она в беседе с телеканалом «360».
Сейсмическая активность также ощущалась в Тедже. Живущий там мужчина по имени Владимир рассказал, что люстры в квартире сильно раскачивались, а двери закрывались и открывались.