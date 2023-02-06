Журналист Николай Сванидзе попал в больницу с пневмонией

Российский журналист, общественный деятель Николай Сванидзе попал в больницу с пневмонией. Источники СМИ рассказали о состоянии журналиста.
Сообщают, что кроме пневмонии врачи обнаружили у Сванидзе еще и отек легких. Источник, осведомленный в ситуации, пишет «360».
Там же уточняют, кто к этому дню, 6 февраля, отек легких спал. Однако Сванидзе не отключают от аппарата искусственной вентиляции легких.
Напомним, что ранее больницу покинул российский режиссер Никита Михалков. В тоже время двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров до сих пор находится под наблюдением врачей.