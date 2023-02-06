Бизнесмен Пригожин назвал причину отказа суда о пересмотре иска к Венедиктову

Ранее суд признал, что Венедиктов распространял фейковую информацию о Пригожине. Речь идет о деле, в котором экс-главред «Эха Москвы» назвал бизнесмена «хозяином ЧВК "Вагнер"». После того, как бизнесмен признал, что в 2014 году создал «оркестр», журналист потребовал пересмотреть дело. Но 6 февраля Пресненский суд Москвы отказал Венедиктову.