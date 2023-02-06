Бизнесмен Пригожин назвал причину отказа суда о пересмотре иска к Венедиктову

Бизнесмен Евгений Пригожин озвучил причину отказа суда о пересмотре иска к бывшему главному редактору ликвидированного издания «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову✱ (признан иностранным агентом в России).
Ранее суд признал, что Венедиктов распространял фейковую информацию о Пригожине. Речь идет о деле, в котором экс-главред «Эха Москвы» назвал бизнесмена «хозяином ЧВК "Вагнер"». После того, как бизнесмен признал, что в 2014 году создал «оркестр», журналист потребовал пересмотреть дело. Но 6 февраля Пресненский суд Москвы отказал Венедиктову.
В связи с этим корреспонденты «Коммерсанта» обратились к предпринимателю и попросили прокомментировать решение суда.
«Я думаю, что отказ связан с невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу. Хотя Венедиктова, конечно, жалко. Все разбежались, а он один за них отдувается», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен ранее высказывался о периоде, когда из-за конспиративной необходимости следовало говорить, что ЧВК «Вагнер» не существует. Именно поэтому ему пришлось судиться с Венедиктовым.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами