Умер известный советский режиссер Геннадий Базаров

Базаров является одним из основателей современного авторского киргизского кино, сообщает сетевое издание Monavista. Он закончил Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве в 1966 году. Трудовую деятельность начал еще в 1959 году на киностудии «Киргизфильм», где сначала был рабочим, затем помощником оператора, а позже помощником режиссера.