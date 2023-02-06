Умер известный советский режиссер Геннадий Базаров

Известный советский и киргизский кинорежиссер и сценарист Геннадий Базаров скончался в Бишкеке. Ему было 80 лет.
Базаров является одним из основателей современного авторского киргизского кино, сообщает сетевое издание Monavista. Он закончил Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве в 1966 году. Трудовую деятельность начал еще в 1959 году на киностудии «Киргизфильм», где сначала был рабочим, затем помощником оператора, а позже помощником режиссера.
Еще во время учебы Геннадий Базаров снял короткометражные фильмы «Молитвенная молитва» и «Тыныгугу». В качестве дипломной работы им был снят фильм «Млечный путь», который показывали затем в кинотеатрах. Фильмы Базарова «Материнское поле», «Засада», «Зеница ока» полюбились многим зрителям из стран бывшего СССР. В прошлом году за творческие заслуги он получил почетный государственный орден «Манас» II степени.