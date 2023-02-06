Захарова обвинила сенатора США в диктаторских замашках после его предложения удалить TikTok

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала американского сенатора Майкла Беннета после его предложения удалить TikTok.
Политик ранее обратился к главам Apple и Google c предложением удалить китайскую соцсеть из магазинов приложений. Захарова прокомментировала заявление Беннета в своем Telegram-канале.
«Вот она либеральная диктатура во всей красе — вседозволенность и уничтожение неподвластного ей», — написала она.
По мнению сенатора-демократа, сервис может являться угрозой национальной безопасности США. Так как владельцы социальной сети находятся в КНР, данные пользователей находятся под контролем Китая, считает политик.
Ранее, по информации телеканала «360», замглавы МИД КНР Се Фэн обвинил США в ухудшении отношений между странами.