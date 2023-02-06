Жительница Подмосковья пыталась продать ртуть за 30 млн рублей

Дама в Московской области хотела продать ртуть за 30 миллионов рублей. Во время сделки ее задержал проезжавший мимо сотрудник охраны правопорядка.
Как пишет сетевое издание Kadara, 47-летняя жительница Московской области смогла найти покупателя на 75 кг ртути в подмосковном Можайске. Во время встречи продавщицы с покупателем мимо двигался полицейский, который заподозрил участников торговой сделки в правонарушении.
Сотрудник полиции вызвал на место оперативно-следственную группу. По словам задержанной, ядовитый химический элемент оставил ей муж, умерший в 2016 году. Ртуть якобы вынесли из лаборатории советской больницы. В данный момент оперативники проводят расследование для выяснения всех деталей и причин инцидента.