«Они не ожидали таких слаженных действий»: командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» рассказал о ликвидации националистов в Бахмуте

В настоящее время бойцы ЧВК «Вагнер» ведут наступление в Бахмуте. Именно в этот город командование ВСУ перебросило наиболее боеспособные резервы и военную технику. Тем не менее «музыканты» поэтапно взламывают оборону противника, который превратил Бахмут в сплошной укрепрайон.