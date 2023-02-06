«Они не ожидали таких слаженных действий»: командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» рассказал о ликвидации националистов в Бахмуте

Один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным Ратибор рассказал об ожесточенных столкновениях с украинскими националистами из батальона «Харьков» в восточной части Бахмута.
Бойцы 1-го штурмового отряда «Оркестра» встретили ожесточенное сопротивление со стороны ВСУ, когда выдвинулись к украинским позициям. Однако благодаря успешно поставленной задаче наступление продолжилось.
По словам Ратибора, каждое здание было оборудовано противником под укрепрайон, в котором находились как минимум пять-семь националистов. Тем не менее «вагнеровцы» выдавливали боевиков с занимаемых позиций и продвигались вглубь.
Ратибор поведал, что наиболее ожесточенные столкновения развернулись внутри школы №4, где находились порядка 30 боевиков. Задача добровольцев заключалась в том, чтобы зайти в тыл к противнику и лишить его возможности перебрасывать резервы.
«Здание школы представляло из себя «Брестскую крепость», огневые точки в подвальных помещениях и на верхних этажах были обложены мешками. Укрепились они там сильно, держались. Подключили мы бронегруппу – два танка Т-72 и прямой наводкой начали разносить верхние этажи. Противник, так скажем, не ожидал, что танки подъедут именно с фронтальной стороны, потому что она полностью ими контролировалась. Когда танки начали работать, они начали из РПГ обстреливать, но не попадали в танки. Танки хорошо отработали и отошли», — отметил Ратибор.
Штурмовики заняли первый этаж, завязался стрелковый бой. Чтобы спастись от огня, военнослужащие противника выпрыгивали из окон 2-3 этажей. Однако внизу их тоже поджидали «вагнеровцы».
«Они (противник — Прим. ред.) просто не ожидали таких быстрых, слаженных и стремительных действий. К школе вообще было невозможно подойти, но под прикрытием шквального огня мы заставили противника отойти от своих огневых точек, и в этот момент с флангов зашли штурмовые группы», — добавил командир «Оркестра».
Когда школа была поэтапно зачищена, внутри добровольцы обнаружили пулеметные точки, иностранное вооружение, пулеметы MG-42 и «Браунинги».
Здание находится на возвышенности, поэтому, как отметил Ратибор, националисты могли полностью контролировать все подходы, что затрудняло операцию по взятию данного укрепрайона. В связи с этим командование ЧВК «Вагнер» решило начать штурм объекта ночью.
В итоге благодаря грамотно спланированным действиям «музыканты» сумели ликвидировать командира украинских националистов Артема Чернецкого с позывным Тема.
«Это батальон, у них на шевроне красным написано «Харьков». И пленные подтверждают, что более ста человек уничтожено в этом бою. Весь батальон уничтожен. Часть ушла за речку на свою базу, а часть осталась. Говорят, максимум человек 10 спаслось из 2-ой роты», — рассказал командир ЧВК «Вагнер».
По словам Ратибора, при отступлении украинские нацисты традиционно прикрывались мирными жителями.
В настоящее время бойцы ЧВК «Вагнер» ведут наступление в Бахмуте. Именно в этот город командование ВСУ перебросило наиболее боеспособные резервы и военную технику. Тем не менее «музыканты» поэтапно взламывают оборону противника, который превратил Бахмут в сплошной укрепрайон.