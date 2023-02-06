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Путин подписал указ о назначении экс-главы МВД Нургалиева первым замсекретаря Совбеза

Политика
Путин подписал указ о назначении экс-главы МВД Нургалиева первым замсекретаря Совбеза

Бывший министр внутренних дел России Рашид Нургалиев стал первым заместителем секретаря Совета безопасности страны. Такая информация была обнародована 6 февраля.

Соответствующий указ главы российского государства Владимира Путина размещен на официальном интернет-ресурсе правовой информации. Известно, что с 2012 года Нургалиев занимал пост заместителя секретаря СБ РФ.

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о намерениях президента России продолжить практику проведения переговоров с губернаторами регионов.

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