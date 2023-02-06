Владимир Зеленский попросил спонсоров Олимпиады-2024 не пускать россиян и белорусов

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо спонсорам Международного олимпийского комитета (МОК) с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.
Украинское правительство уже сделало рассылку в офисы крупнейших компаний — спонсоров МОК. В их число вошли Coca-Cola, Intel, Panasonic, Samsung и другие, пишет агентство Reuters.
Ранее глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Жан Беленюк заявлял о готовности бойкотировать Игры в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов.
Глава МОК Томас Бах заявлял, что Россия и Белоруссия получат возможность принять участие в Олимпиаде-2024 на особых условиях. Спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом.