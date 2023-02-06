Захарова вновь пожаловалась на землетрясение в Багдаде

Новые толчки землетрясения вновь ощущались в Багдаде. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат находится в Ираке с рабочим визитом вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Утром 6 февраля она уже публиковала пост, что ощутила толчки землетрясения, произошедшего в Турции.
«В Багдаде опять ощущалось землетрясение», — отметила Захарова.
Ранее сейсмологи сообщили, что в центральной Турции произошло новое землетрясение магнитудой 7,8. Кроме того, появилась информация, что толчки дошли до Дамаска, Латакии и других провинций Сирии.