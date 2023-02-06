Владимирский губернатор проверил ход ремонта драмтеатра и медуниверситета в столице региона

Кроме того, руководитель Владимирской области осмотрел и площадку будущего медицинского университета, который откроется в доме №3 по Октябрьскому проспекту. Объем работ масштабный, но главное, что подготовка производится, не отступая графика. Чтобы успеть к сроку, ремонтники трудятся даже по выходным, подчеркнул глава региона.