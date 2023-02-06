Владимирский губернатор проверил ход ремонта драмтеатра и медуниверситета в столице региона

Глава Владимирской области Александр Авдеев совместно со своим замом Сергеем Волковым проинспектировал ход реконструкции областного драматического театра и медицинского университета.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», в настоящее время специалисты остекляют фасад драмтеатра. Порядка 50% стекол уже заменили. Авдеев поручил нарастить темпы этого процесса, а также и внутреннего ремонта. Новый театральный сезон должен стартовать уже в обновленном здании, отметил чиновник.
Кроме того, руководитель Владимирской области осмотрел и площадку будущего медицинского университета, который откроется в доме №3 по Октябрьскому проспекту. Объем работ масштабный, но главное, что подготовка производится, не отступая графика. Чтобы успеть к сроку, ремонтники трудятся даже по выходным, подчеркнул глава региона.
Помещение подготавливают к предстоящему ремонту. Собирают и вывозят строительный хлам. В скором времени подрядчик займется отделкой. Сдать объект нужно в конце лета, чтобы открыть филиал ПИМУ уже в сентябре 2023 года. Оба данных объекта находятся на особом контроле, поделился Авдеев.