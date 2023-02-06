Сенатор Косачев указал на повышенное внимание мировой общественности к биоисследованиям США

Мировая общественность пристально следит за новостями о биологических исследованиях, которые проводят Соединенные Штаты. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
По его словам, действия России позволили обратить внимание всего мира к данным американским программам. Теперь заказчики не смогут скрыть последствия своих действий, высказался сенатор.
«Я с удовлетворением могу констатировать, что внимание к нашей работе, внимание, собственно, к проблеме американских биоисследований в мире нарастает. Только за две недели, ... наши аналитики насчитали более 900 публикаций в различных СМИ», — отметил он в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских лабораторий на Украине.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал факт проведения исследований в биолабораториях на Украине. Подробности передает «360».