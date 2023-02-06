Президент Турции Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения погибли 912 человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения в стране погибли 912 человек, а число раненых около 5385.
По словам турецкого лидера, на данный момент в поисково-спасательных работах в регионах, пострадавших от землетрясения.
Ранее вице-президент ближневосточной страны Фуат Октай сообщил о количестве погибших в на юго-востоке Турции. По его данным, жертвами ЧП в провинции Кахраманмараш стали 284 человека. Еще 2383 местных жителя получили ранения различной степени тяжести.