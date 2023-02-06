Депутат Рады Гончаренко раскрыл имя главного претендента на пост начальника ГУР Украины

Заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец является главным претендентом на должность начальника Главного управления разведки минобороны страны. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Машовец может заменить Кирилла Буданова, которого назначили на пост главы минобороны Украины.
«На должность главы ГУР несколько кандидатов. Основной на эту минуту — заместитель главы офиса президента Роман Машовец», — отметил Гончаренко.
Ранее телеканал «360» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новой волне отставок чиновников.