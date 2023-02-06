Подоляк выступил против даже временного перемирия на Украине

Переговоры по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом не должны возобновляться. Соответствующее заявление 6 февраля сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Киевский политик выступил против даже временного перемирия на Украине. По его словам, если правительство согласится на заключение договоренностей, то тем самым покажет свою слабость и капитулирует.
Ранее сообщалось, что США оказывают давление на некоторые государства. Речь идет о странах, не желающих вводить санкции против России из-за проведения Вооруженными силами РФ спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.