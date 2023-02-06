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Слуцкий жестко раскритиковал Мостового за поведение в футбольном сообществе

Спорт
Слуцкий жестко раскритиковал Мостового за поведение в футбольном сообществе

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в жесткой форме раскритиковал экс-полузащитника «Спартака» Александра Мостового. Специалист назвал игрока говорящей большие глупости головой.

Слуцкий накануне посетил авторский подкаст известного спортивного журналиста Дениса Казанского на Первом канале. Экс-наставник «Рубина» не удержался от критики в адрес бывшего футболиста московского «Спартака».

«Очень обидно, когда бывшие очень известные, качественные, большие игроки превращаются, по существу, во фриков и посмешище своими высказываниями и недальновидными какими-то бесконечными поступками», — заявил Слуцкий.

Напомним, Мостовой дважды вместе со «Спартаком» выигрывал чемпионат СССР по футболу. Кроме этого хавбек выступал в командах из португальского и испанского чемпионатов.

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