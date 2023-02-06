Экономист Рубини не исключил заката доллара в ближайшие 10 лет

Закат доллара как мировой резервной валюты может произойти в течение десяти лет, передает Financial Times мнение известного своим предсказанием кризиса в 2008 году экономиста Нуриэля Рубини.
По его словам, доллар создает угрозу другим государствам, поэтому как мировая валюта он уже переживает закат. На этом также сказывается обострение геополитического соперничества между США и Китаем.
К тому же КНР уже реализовала первый перевод Саудовской Аравии в юанях. В будущем оплата услуг и товаров в нацвалюте будет только расширяться. По этим причинам в течение десяти лет доллар может окончательно потерять свое влияние.