В Кремле отреагировали на новость об обещании Путина не устранять Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обещании президента РФ Владимира Путина не устранять своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Такие данные ранее озвучил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет.
По словам представителя Кремля, глава государства действительно поднимал тему кризиса в ходе переговоров с зарубежным политиком. Впрочем, Песков решил не раскрывать подробности диалога.
Пресс-секретарь лишь добавил, что не может подтвердить или опровергнуть слова Беннета о гарантиях безопасности для Зеленского. Бывший премьер же заявлял, якобы их Путин дал в самом начале спецоперации.