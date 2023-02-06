Замглавы МИД Рябков одной фразой описал отношение США к ДСНВ

Соединенные Штаты предпочитают заниматься «перекладыванием с больной головы на здоровую» в вопросе по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующий вывод сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.