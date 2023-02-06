Замглавы МИД Рябков одной фразой описал отношение США к ДСНВ

Соединенные Штаты предпочитают заниматься «перекладыванием с больной головы на здоровую» в вопросе по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующий вывод сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Замглавы ведомства отметил, что Россия не отвергает данное соглашение и соблюдает центральные пункты документа, касающиеся численных лимитов на носители и боезаряды.
«Как обычно Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя нас сейчас в пренебрежении обязательствами в рамках ДСНВ», — подчеркнул Рябков.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в Госдепе заявили об отсутствии помех для российской инспекции в рамках ДСНВ-3.