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Автор The Washington Post счел Британию «островной нацией» без политического веса

Политика
Автор The Washington Post счел Британию «островной нацией» без политического веса

Аналитик американского ежедневного издания The Washington Post (WP) Фарид Закария сделал неприятное для официального Лондона заявление о его роли на международной арене.

По словам обозревателя, Британию можно назвать «островной нацией» без политического веса. К такому уровню королевство пришло после выхода из Евросоюза, объяснил автор материала.

«Даже у Вашингтона мало времени на страну, которая даже не входит в ЕС», — объяснил аналитик.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что бывший глава британского правительства Борис Джонсон решил заняться продвижением поддержки Украины. Об этом рассказали аналитики телеканала «360».

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