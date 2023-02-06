Автор The Washington Post счел Британию «островной нацией» без политического веса

Аналитик американского ежедневного издания The Washington Post (WP) Фарид Закария сделал неприятное для официального Лондона заявление о его роли на международной арене.
По словам обозревателя, Британию можно назвать «островной нацией» без политического веса. К такому уровню королевство пришло после выхода из Евросоюза, объяснил автор материала.
«Даже у Вашингтона мало времени на страну, которая даже не входит в ЕС», — объяснил аналитик.
Ранее издание The Financial Times сообщило, что бывший глава британского правительства Борис Джонсон решил заняться продвижением поддержки Украины. Об этом рассказали аналитики телеканала «360».