Лавров оценил роль Ирака в «астанинском формате» по Сирии

Участие Ирака в «астанинском формате» по сирийскому вопросу приносит значительную пользу. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам главы МИД, Россия намерена продолжить сотрудничество в «астанинском формате». Он также указал на роль Иордании и Ливана в рамках данного взаимодействия.
«Ирак участвует в качестве наблюдателя, мы считаем это весьма и весьма полезным», — сказал Лавров.
Напомним, российская делегация во главе с министром иностранных дел сейчас находится в Багдаде.