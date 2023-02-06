Asia Times: безумная политика приведет США к вооруженному столкновению с Россией

Соединенные Штаты в своей внешней политике перешли опасную черту, сообщает издание Asia Times.
По информации журналистов, в сложившейся ситуации китайское руководство внимательно следит за действиями Вашингтона, пытаясь понять, насколько безумными могут быть его решения.
Причиной такого внимания стали звучавшие в Пентагоне рассуждения о войне между США и Китаем в 2025 году, а также опасное стремление американских элит ввязаться в вооруженное противостояние с Россией.
«Пекин пытается понять, действительно ли Вашингтон стремится развязать войну с Россией или заявления администрации Байдена — это просто позерство», — сказано в статье.
Ранее в МИД КНР заявляли, что перехват китайского аэростата в США подорвал процесс стабилизации отношений между двумя государствами.