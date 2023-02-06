Глава российского ФБР предупредила об опасности ядерной войны из-за поставок оружия Киеву

Глава ФБР приняла участие в конференции «Эпоха разума или уничтожение человечества», организованной Институтом Шиллера (США), сообщает ФАН. В ее рамках она записала видеообращение, затрагивающее тему поставки оружия Украине со стороны западных держав. По мнению руководителя Фонда, результатом бездумных и безответственных действий политиков США, Великобритании, Франции и Германии может стать «ядерный холокост», который не оставит человечеству никакой надежды на счастье и благополучие.