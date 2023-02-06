Страны Запада проявляют безответственность по отношению к будущему человеческой цивилизации, поставляя оружие киевскому режиму. Такое мнение выразила глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада. По ее словам, это может привести к ядерной войне.
Глава ФБР приняла участие в конференции «Эпоха разума или уничтожение человечества», организованной Институтом Шиллера (США), сообщает ФАН. В ее рамках она записала видеообращение, затрагивающее тему поставки оружия Украине со стороны западных держав. По мнению руководителя Фонда, результатом бездумных и безответственных действий политиков США, Великобритании, Франции и Германии может стать «ядерный холокост», который не оставит человечеству никакой надежды на счастье и благополучие.
«Разрушительная мощь ядерного оружия не имеет себе равных, а катастрофические жертвы, разрушения и ущерб планете невозможно вообразить», — подчеркнула Тэрада.
Однако ядерного конфликта между странами Запада и Россией можно избежать, считает глава ФБР. Она призывает к срочной деэскалации конфликта на Украине и прекращению поставок вооружения, а также к превращению Украины в нейтральное государство. Это позволит обеспечить долгосрочные гарантии безопасности обеим сторонам, подытожила Тэрада.