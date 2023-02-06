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«Подталкивают Киев». Кнутов объяснил тактику США с поставками вооружения Украине

Ближнее зарубежье
«Подталкивают Киев». Кнутов объяснил тактику США с поставками вооружения Украине

Соединенные Штаты, включив в очередной пакет военной помощи Украине ракеты дальнего действия, добивается еще большей эскалации конфликта. Американцы рассчитывают вынудить Россию на решительный и жесткий ответ, чтобы использовать его как повод для новых поставок оружия ВСУ.

Такое мнение в беседе с RT высказал военный эксперт, директор Музея ПВО России Юрий Кнутов.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в том, что тот, предоставляя Киеву все более мощное оружие, фактически подталкивает украинскую сторону к ударам по территории Российской Федерации.

Таким образом, Антонов отреагировал на решение Белого дома включить в новый пакет военной помощи Украине бомбы GLSDB, которые запускаются с земли и имеют радиус действия до 150 километров. Вашингтон, подчеркнул посол РФ в США, в своем стремлении нанести России стратегическое поражение «не видит границ».

«Подталкивают Киев». Кнутов объяснил тактику США с поставками вооружения Украине

Юрий Кнутов, комментируя выделение Соединенными Штатами четвертого за месяц пакета военной помощи, на этот раз на сумму 2,2 миллиарда долларов, отметил, что у России есть средства, чтобы сбивать управляемые бомбы GLSDB. Хотя в случае массированного удара этими снарядами, отразить их будет достаточно сложно.

«Скорость полета управляемой бомбы GLSDB намного ниже, чем скорость ракеты ATACMS. Поэтому перехватить ее будет в какой-то степени проще. Хотя, надо признать, массированные атаки подобных снарядов сложно отразить. Однако со временем, когда в руки российских военных ученых попадут элементы этих бомб, можно будет усовершенствовать отечественные системы радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать прицел и отводить бомбы от цели», –. отметил Кнутов.

Пока же, по его словам, основными средствами поражения таких бомб для России являются комплексы противовоздушной обороны «Бук», «Тор» и «Панцирь-С1».

«Подталкивают Киев». Кнутов объяснил тактику США с поставками вооружения Украине

При этом Юрий Кнутов согласился с мнением посла Антонова о том, что американцы поставками подобных вооружений подталкивают Киев к нанесению ударов по территории РФ.

«Вашингтон поставляет такое оружие специально, чтобы произошла эскалация боевых действий. Цель — вынудить Россию отвечать более жестко и решительно, что станет поводом для НАТО еще больше нарастить поставки. В конечном счете по планам Белого дома все это должно еще больше затянуть конфликт», – считает военный эксперт.

По его словам, у Соединенных Штатов нет ограничений в том, что касается поставок Украине разного рода вооружений. Вполне возможно, что со временем Киеву будут переданы и ракеты ATACMS, боевые самолеты, а также ракеты класса «воздух – поверхность», что создаст дополнительную угрозу для европейской части РФ.

То есть Вашингтон в вопросе поддержки киевского режима окончательно отказался от каких-либо красных линий.

Но Россия, уверен Юрий Кнутов, способна ответить на все эти и любые другие угрозы, так как она обладает более мощными и эффективными средствами защиты.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"