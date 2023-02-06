«Подталкивают Киев». Кнутов объяснил тактику США с поставками вооружения Украине

По его словам, у Соединенных Штатов нет ограничений в том, что касается поставок Украине разного рода вооружений. Вполне возможно, что со временем Киеву будут переданы и ракеты ATACMS, боевые самолеты, а также ракеты класса «воздух – поверхность», что создаст дополнительную угрозу для европейской части РФ.