«Подталкивают Киев». Кнутов объяснил тактику США с поставками вооружения Украине

Соединенные Штаты, включив в очередной пакет военной помощи Украине ракеты дальнего действия, добивается еще большей эскалации конфликта. Американцы рассчитывают вынудить Россию на решительный и жесткий ответ, чтобы использовать его как повод для новых поставок оружия ВСУ.
Такое мнение в беседе с RT высказал военный эксперт, директор Музея ПВО России Юрий Кнутов.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в том, что тот, предоставляя Киеву все более мощное оружие, фактически подталкивает украинскую сторону к ударам по территории Российской Федерации.
Таким образом, Антонов отреагировал на решение Белого дома включить в новый пакет военной помощи Украине бомбы GLSDB, которые запускаются с земли и имеют радиус действия до 150 километров. Вашингтон, подчеркнул посол РФ в США, в своем стремлении нанести России стратегическое поражение «не видит границ».
Юрий Кнутов, комментируя выделение Соединенными Штатами четвертого за месяц пакета военной помощи, на этот раз на сумму 2,2 миллиарда долларов, отметил, что у России есть средства, чтобы сбивать управляемые бомбы GLSDB. Хотя в случае массированного удара этими снарядами, отразить их будет достаточно сложно.
«Скорость полета управляемой бомбы GLSDB намного ниже, чем скорость ракеты ATACMS. Поэтому перехватить ее будет в какой-то степени проще. Хотя, надо признать, массированные атаки подобных снарядов сложно отразить. Однако со временем, когда в руки российских военных ученых попадут элементы этих бомб, можно будет усовершенствовать отечественные системы радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать прицел и отводить бомбы от цели», –. отметил Кнутов.
Пока же, по его словам, основными средствами поражения таких бомб для России являются комплексы противовоздушной обороны «Бук», «Тор» и «Панцирь-С1».
При этом Юрий Кнутов согласился с мнением посла Антонова о том, что американцы поставками подобных вооружений подталкивают Киев к нанесению ударов по территории РФ.
«Вашингтон поставляет такое оружие специально, чтобы произошла эскалация боевых действий. Цель — вынудить Россию отвечать более жестко и решительно, что станет поводом для НАТО еще больше нарастить поставки. В конечном счете по планам Белого дома все это должно еще больше затянуть конфликт», – считает военный эксперт.
По его словам, у Соединенных Штатов нет ограничений в том, что касается поставок Украине разного рода вооружений. Вполне возможно, что со временем Киеву будут переданы и ракеты ATACMS, боевые самолеты, а также ракеты класса «воздух – поверхность», что создаст дополнительную угрозу для европейской части РФ.
То есть Вашингтон в вопросе поддержки киевского режима окончательно отказался от каких-либо красных линий.
Но Россия, уверен Юрий Кнутов, способна ответить на все эти и любые другие угрозы, так как она обладает более мощными и эффективными средствами защиты.