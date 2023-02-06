Норкин колко высказался о работе Кедми в израильской спецслужбе

Журналист рассуждал о том, по каким причинам Москва не наносит удары по ключевым целям Украины. Он пояснил, что РФ предпочитает действовать осторожнее и расчетливее. В качестве примера он вспомнил случай из жизни своего знакомого, сделав легкий укол в адрес Кедми.