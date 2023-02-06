Норкин колко высказался о работе Кедми в израильской спецслужбе

Известный российский телеведущий Андрей Норкин прокомментировал работу израильского эксперта Якова Кедми в спецслужбе «Натив». Он сделал колкое замечание в адрес политолога в ходе рассказа о своем знакомом сотруднике спецслужб Израиля.
Журналист рассуждал о том, по каким причинам Москва не наносит удары по ключевым целям Украины. Он пояснил, что РФ предпочитает действовать осторожнее и расчетливее. В качестве примера он вспомнил случай из жизни своего знакомого, сделав легкий укол в адрес Кедми.
«У меня один приятель, хороший знакомый, служил в израильских спецслужбах на очень высоком уровне. Но это не Яков Кедми …, просто с Яковом Кедми я не знаком, а это человек другой и другая служба. Так, покруче», — отметил Норкин.
Ранее Яков Кедми заявил, что Израиль не интересуется украинским вопросом. Подробности передает издание «360».