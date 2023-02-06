Швеция объявила о планах передать Украине замороженные активы России

Швеция планирует добиться передачи замороженных активов России Киеву. О планах Стокгольма объявила министр по делам Евросоюза Джессика Розвелл.
Выступая в рамках Совета министров ЕС, политик указала на необходимость обсудить возникающие на этом пути проблемы и добиться их решения.
«Мы изучаем ситуацию, и я думаю, что важно, чтобы мы продвинулись вперед в этом вопросе», — добавила министр.
Напомним, что 1 января Швеция возглавила Совет Европейского союза. Страна продолжит удерживать этот пост до июня 2023 года.