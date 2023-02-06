В Польше заявили об отсутствии решения о поставках на Украину боевой авиации

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на текущий момент в Варшаве не приняли решения о поставках на Украину боевой авиации.
По словам чиновника, такие вопросы должны решаться на уровне НАТО, однако в военно-политическом блоке каких-либо договоренностей также нет.
«Все решения по истребителям будут приниматься внутри НАТО, и на данный момент нет соглашения, по которому мы могли бы сказать что-то еще. Такого решения нет», — сказал премьер.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал несерьезными обсуждения поставок на Украину истребителей немецкого производства.