Глава МИД Палестины заверил, что события на Украине не повлияют на отношения с Россией

Палестина продолжит развивать отношения с Россией, несмотря украинский конфликт, сообщил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
Как заявил дипломат в интервью РИА Новости, его страна гордится достигнутым уровнем отношений и надеется на поддержку России в ООН и на международной арене.
«То, что происходит на Украине, не остановит нас от обращения за помощью к России и обновления, расширения и укрепления наших двусторонних отношений», — подчеркнул аль-Малики.
По его мнению, НАТО ведет опасную игру в Украине, поставляя ее армии оружие и подстрекая к усугублению конфликта. Как сообщал телеканал «360», МИД Палестины ранее призывал страны Североатлантического альянса прекратить снабжать Киев вооружением и призвать власти страны к переговорам с Россией.