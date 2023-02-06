Глава МИД Палестины заверил, что события на Украине не повлияют на отношения с Россией

По его мнению, НАТО ведет опасную игру в Украине, поставляя ее армии оружие и подстрекая к усугублению конфликта. Как сообщал телеканал «360», МИД Палестины ранее призывал страны Североатлантического альянса прекратить снабжать Киев вооружением и призвать власти страны к переговорам с Россией.