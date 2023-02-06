Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Зыблев опроверг слухи об отставке Усса

Ранее о планах Усса подать прошение об отставке весной текущего года сообщили корреспонденты издания «Ведомости». Соответствующую информацию они получили сразу от нескольких источников. Однако Зыблев в ходе беседы с журналистами РИА Новости отметил, что ничего об этом не знает.