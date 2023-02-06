Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Зыблев опроверг слухи об отставке Усса

Информация о намерениях губернатора Красноярского края Александра Усса покинуть занимаемый пост не соответствует действительности. Такими сведениями поделился официальный представитель чиновника Сергей Зыблев.
Ранее о планах Усса подать прошение об отставке весной текущего года сообщили корреспонденты издания «Ведомости». Соответствующую информацию они получили сразу от нескольких источников. Однако Зыблев в ходе беседы с журналистами РИА Новости отметил, что ничего об этом не знает.
«Пресс-служба такой информацией не располагает. Александр Усс работает по плану, он находится в Красноярске, сегодня у него намечен ряд рабочих мероприятий», — добавил он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин намерен в скором времени провести встречи с рядом глав регионов страны.