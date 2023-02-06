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Авиакомпании Гонконга раздадут 500 тысяч бесплатных билетов для стимуляции туротрасли

Общество
Авиакомпании Гонконга раздадут 500 тысяч бесплатных билетов для стимуляции туротрасли

Авиаперевозчики Гонконга раздадут 500 000 бесплатных билетов на самолеты для восстановления пострадавшей от эпидемии ковида туристической отрасли. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как пишет еженедельный журнал «Профиль», со ссылкой на АТОР, в рамках указанной инициативы в регионе планируют принять до 15 млн туристов. Число авиабилетов для каждой страны рассчитали пропорционально числу гостей Гонконга до эпидемии.

По данным гонконгской статистики, в регионе в 2019 году побывали порядка 56 млн туристов. Также отмечается, что 93% путешественников, отдыхавших в Гонконге, были жителями десяти стран, в числе которых Тайвань, Макао, США, Япония, материковый Китай, Южная Корея, Филиппины, Великобритания, Австралия и Таиланд.

По информации погранслужбы ФСБ Российской Федерации, в 2019 году порядка 22 тысяч россиян побывали в Гонконге, это 0,04% от всего туристического потока в регион. Из чего следует, что теоретически на РФ может быть распределено всего 200 бесплатных билетов на самолет.

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