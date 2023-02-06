Авиакомпании Гонконга раздадут 500 тысяч бесплатных билетов для стимуляции туротрасли

По информации погранслужбы ФСБ Российской Федерации, в 2019 году порядка 22 тысяч россиян побывали в Гонконге, это 0,04% от всего туристического потока в регион. Из чего следует, что теоретически на РФ может быть распределено всего 200 бесплатных билетов на самолет.