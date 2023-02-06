Авиакомпании Гонконга раздадут 500 тысяч бесплатных билетов для стимуляции туротрасли

Авиаперевозчики Гонконга раздадут 500 000 бесплатных билетов на самолеты для восстановления пострадавшей от эпидемии ковида туристической отрасли. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным гонконгской статистики, в регионе в 2019 году побывали порядка 56 млн туристов. Также отмечается, что 93% путешественников, отдыхавших в Гонконге, были жителями десяти стран, в числе которых Тайвань, Макао, США, Япония, материковый Китай, Южная Корея, Филиппины, Великобритания, Австралия и Таиланд.
По информации погранслужбы ФСБ Российской Федерации, в 2019 году порядка 22 тысяч россиян побывали в Гонконге, это 0,04% от всего туристического потока в регион. Из чего следует, что теоретически на РФ может быть распределено всего 200 бесплатных билетов на самолет.