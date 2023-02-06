Путин подписал закон об обезличивании деклараций о доходах депутатов и сенаторов

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесение изменений в декларации о доходах депутатов и сенаторов. Об этом стало известно в понедельник.
Согласно требованиям нормативно-правового акта, отныне информация о финансовом состоянии парламентариев будет публиковаться в обезличенном виде. Это означает, что документ не будет содержать в себе персональных данных.
Уточняется, что подписанный закон начинает функционировать не со дня утверждения президентом. Он вступит в силу лишь 1 марта.