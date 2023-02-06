Польский премьер Моравецкий предрек третью мировую войну из-за Украины

Конфликт на Украине может обернуться третьей мировой войной. Такое мнение озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, окончание противостояния можно ожидать лишь в том случае, когда «Россия решит уйти с территории Украины». Он подчеркнул, что это состоится двумя способами: добровольно или в принудительной форме.
«Мы учитываем все сценарии», — ответил Моравецкий на вопрос журналистов, могут ли «принудительные» действия обернуться третьей мировой войной.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации.