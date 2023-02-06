Признанная объектом всемирного наследия цитадель Алеппо повреждена в результате землетрясения

Цитадель Алеппо, признанная объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, получила повреждения в результате мощного землетрясения. Об этом заявил генеральный директор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.
Подчеркивается, что из-за землетрясения на одной из стен цитадели образовалась трещина. В настоящее время на месте повреждения работают специалисты. Они осмотрят трещину и проведут оценку нанесенного ущерба, передает РИА Новости.
Исторический центр Алеппо также значительно пострадал из-за подземных толчков. По словам местных жителей, многие древние мечети были разрушены. На месте происшествия работаю спасатели, однако многие горожане остаются под завалами.