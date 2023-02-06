МИД России заявил, что Москва сейчас не ведет переговоры с Вашингтоном по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал украинский конфликт и диалог между Москвой и Вашингтоном по поводу разрешения этой кризисной ситуации.
По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, Москва в текущее время не ведет переговоры с Вашингтоном по Украине. Об этом Рябков рассказал в процессе общения с журналистами.
«И в принципе не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы и с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций», — указал он.
Рябков отметил, что стороны контактируют лишь на уровне представителей МИД и Госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне.