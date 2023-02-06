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МИД России заявил, что Москва сейчас не ведет переговоры с Вашингтоном по Украине

Политика
МИД России заявил, что Москва сейчас не ведет переговоры с Вашингтоном по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал украинский конфликт и диалог между Москвой и Вашингтоном по поводу разрешения этой кризисной ситуации.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, Москва в текущее время не ведет переговоры с Вашингтоном по Украине. Об этом Рябков рассказал в процессе общения с журналистами.

«И в принципе не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы и с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций», — указал он.

Рябков отметил, что стороны контактируют лишь на уровне представителей МИД и Госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне.

#рябков #США #Украина