Стас Садальский пристыдил Варшавера за инициативу заменить Инну Чурикову Васильевой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер после смерти актрисы Инны Чуриковой начал искать ей замену. Он отметил, что собирается пригласить Татьяну Васильеву. Данные рассуждения осудил заслуженный артист РФ Станислав Садальский.
По его словам, он даже не может представить, кто из директоров способен такое заявить в адрес покойной артистки. Даже блестящие актерские умения выбранной кандидатки не оправдают попытки Варшавера заменить Чурикову, считает он.
«Таня, действительно, большая актриса и можно было спокойно пригласить ее в «Ленком». Но без всяких комментариев бывшего бухгалтера Варшавера в адрес недавно умершего человека», — написал он в своем Telegram-канале.
Садальский отметил, что Васильева безусловно е откажется от такого предложения. Однако, по его мнению, никто не сможет заменить Чурикову. На данный момент Варшавер не отреагировал на заявление актера.