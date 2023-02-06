Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов

По его словам, обманщики размещают объявления с кодами в общественных местах. Там говорится о якобы положенной социальной выплате. Человек сканирует код, но попадает в чат-бот, где у него запрашивают данные банковской карты для перевода выплаты, но на деле деньги просто списываются