Росавиация: землетрясение в Турции не повлияло на рейсы российских авиакомпаний

Произошедшее в Турции землетрясение никак не повлияло на рейсы российских авиакомпаний.
Полеты в воздушном пространстве республики осуществляются в штатном режиме. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Росавиации.
«Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации», — говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой в 6,5 балла произошло вблизи города Газиантепа. В результате пострадала крепость, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает телеканал «360».