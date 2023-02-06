Евгений Пригожин произвел боевой вылет на самолете ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин совершил боевой вылет в качестве штурмана тактического бомбардировщика Су-24 ЧВК «Вагнер».
Как сообщили в пресс-службе компании «Конкорд», целью боевого вылета стала бомбардировка позиций ВСУ в Бахмуте. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» записал видеообращение.
«Видео и текст обращения будут опубликованы позже», — отмечается в сообщении.
Ранее Пригожин рассказал о положении дел в Бахмуте. По словам предпринимателя, украинская армия бьется до последнего и не проводит отступательных маневров в районе этого населенного пункта.