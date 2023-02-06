Читатели Die Welt попросили Шольца не снабжать Киев оружием после предупреждения Путина

Недавнее высказывание российского лидера Владимира Путина о поддержке Киева со стороны Берлина вызвало страх у немцев. Читатели Die Welt призвали германское руководство прекратить снабжать украинскую армию вооружением.
Недавно президент России, комментируя военную помощь Берлина, назвал невероятным тот факт, что Москве вновь угрожают немецкими танками. Комментаторы не только встали на сторону политика, но и попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца поменять свой курс по Украине.
«Никакой военной помощи Украине! Лучше пошлите дипломатов», — поддержал другой.
«В наших интересах как можно скорее вернуться к нормальным отношениям с Россией», — отметил третий.
Ранее Шольц заявил, что Берлин не будет отправлять киевскому режиму свои истребители. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не стоит доверять его обещаниям, так как политик постоянно меняет свое мнение.