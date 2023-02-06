AFAD: жертвами разрушительного землетрясения в Турции стали 76 человек

Смертельные травмы получили 76 человек, еще 440 пострадали в результате мощнейшего землетрясения в семи турецких провинциях. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
По данным ведомства, основной удар ощутили жители района Пазарджик в Кахраманмараше, расположенном на юго-востоке республики.
Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 6 февраля в Турции. Подземные толчки ощущались также в нескольких регионах Сирии, в Бейруте и на Кипре.