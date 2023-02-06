МЧС сообщило о приостановке работы Керченской переправы из-за неблагоприятной погоды

Керченская паромная переправа приостановила работу в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Крым.
В ведомстве пояснили, что в акватории наблюдается усиление ветра, скорость которого может достигать 20 метров в секунду. Именно из-за этого было принято решение о приостановке работы.
Сроки восстановления работы паромов пока неизвестны. При возникновении чрезвычайной ситуации в МЧС рекомендовали звонить на единый телефон спасения.
Министерство транспорта России сообщило, что с октября 2022 года Керченской паромной переправой воспользовались свыше 60 тыс. пассажиров. В обе стороны через пролив паромы перевезли 44 063 единицы автомобильного транспорта, передает телеканал «360».